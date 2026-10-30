Прибуток Chevron зріс більш як на 180%, ExxonMobil — удвічі — NBC News

У США дві найбільші нафтові компанії ExxonMobil і Chevron відзвітували про суттєве зростання прибутків. Прибуток ExxonMobil у річному вимірі подвоївся, тоді як показник Chevron збільшився більш ніж на 180%, повідомляє NBC News.

ExxonMobil також оголосила про підвищення дивідендів для інвесторів. Від початку року акції ExxonMobil зросли на 52%, а Chevron — на 50%. Британська BP тим часом повідомила про найвищий за 18 років прибуток.

Нафта дорожча за 100 доларів

Результати компаній пов’язують зі стійко високими цінами на нафту. Нафта Brent у п’ятницю торгувалася трохи нижче 118 доларів за барель, а після початку війни США та Ізраїлю з Іраном наприкінці лютого котирування сягали 126 доларів за барель.

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Середня ціна звичайного бензину для американських споживачів від початку війни зросла на 40%. Ціна дизельного пального в країні від початку року підвищилася на 78%, а ф’ючерси на дизель у Нью-Йорку — на 130%.

Робота нафтопереробних заводів

Генеральний директор ExxonMobil Даррен Вудс заявив CNBC, що перебої у світовій логістиці та закриття Ормузької протоки змушують судна шукати альтернативні маршрути. Він також пов’язав дефіцит переробних потужностей із російсько-українською війною: за його словами, приблизно половина нафтопереробних потужностей Російської Федерації — держави-агресора — була виведена з ладу українськими ударами.

ExxonMobil і Chevron повідомили, що їхні нафтопереробні заводи працюють на максимальному рівні, щоб збільшити випуск дизельного пального. Адміністрація президента Дональда Трампа видала низку розпоряджень для зниження його вартості, зокрема оголосила 150 млн доларів фінансування відповідно до Закону про оборонне виробництво для розширення виробництва, зберігання та логістики нафтопродуктів на НПЗ.

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