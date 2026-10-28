Прибуток PetroChina за третій квартал зріс на 21,6% до $7,78 млрд — OilPrice

Китайська нафтогазова компанія PetroChina у третьому кварталі отримала чистий прибуток у розмірі 51,84 млрд юанів, або $7,78 млрд. Це на 21,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 42,29 млрд юанів, повідомляє OilPrice з посиланням на біржове повідомлення компанії.

Фінансові результати

За дев’ять місяців чистий прибуток PetroChina зріс на 21,9% — до 155,78 млрд юанів. Виручка компанії за цей період збільшилася на 7%, до 2,32 трлн юанів. Видання пов’язує зростання квартального прибутку з вищими цінами на нафту та газ на тлі війни з Іраном.

У першому півріччі PetroChina вже зафіксувала рекордний прибуток у 103,94 млрд юанів. Це був перший випадок, коли її піврічний прибуток перевищив 100 млрд юанів.

Видобуток і продажі пального знизилися

Водночас операційні показники компанії за дев’ять місяців погіршилися в кількох сегментах. Видобуток нафти скоротився на 2,2%, до 698,6 млн барелів, або 2,56 млн барелів на добу. Із цього обсягу 590,4 млн барелів було видобуто на родовищах у Китаї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переробка нафти зменшилася на 3,7% — до 3,67 млн барелів на добу. Сукупний продаж бензину, дизельного та авіаційного пального впав на 5,1%, до 114,66 млн тонн, а внутрішні продажі — на 5,7%, до 84,52 млн тонн. Продажі дизельного пального в Китаї скоротилися на 8,2%, бензину — на 4,3%, тоді як реалізація авіаційного пального зросла на 1,1%.

Зростання газового та хімічного напрямів

Товарний видобуток газу PetroChina зріс на 2,3%, до 4 069,4 млрд кубічних футів. Внутрішні продажі газу збільшилися на 1%, до 178,7 млрд кубометрів. Виробництво етилену зросло на 26,4% і досягло 8,46 млн тонн.

Капітальні витрати PetroChina за дев’ять місяців знизилися до 159,4 млрд юанів проти 177,5 млрд юанів роком раніше.

Читай нас у