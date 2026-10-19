Протест Greenpeace призупинив операції на LNG-об’єкті Woodside в Австралії — OilPrice

В Австралії двоє активістів Greenpeace піднялися на LNG-об’єкт Scarborough компанії Woodside Energy біля узбережжя Західної Австралії, після чого на ньому призупинили операції. Активістів заарештували та висунули їм обвинувачення у втручанні в роботу або діяльність морських нафтових установок, повідомляє OilPrice з посиланням на місцеву владу. Максимальне покарання за таким обвинуваченням становить 10 років ув’язнення.

Протест на Scarborough

За даними Reuters, активісти піднялися на об’єкт у суботу й провели там ніч. У Greenpeace заявили, що учасники акції мали намір залишатися там якомога довше.

Протест був спрямований проти проєкту Browse, який очолює Woodside. Greenpeace стверджує, що проєкт може зашкодити системі коралових рифів, де мешкає вид китів під загрозою зникнення. У Woodside заперечують ці побоювання, заявляючи, що виробничі об’єкти компанії не контактуватимуть із кораловою екосистемою.

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Параметри газових проєктів

За інформацією ABC, вартість розробки Browse оцінюють приблизно у 34 млрд доларів. Проєкт передбачає освоєння найбільшого в Австралії нерозробленого родовища природного газу.

LNG-об’єкт Scarborough готовий на 98%. Його вартість становить 12,5 млрд доларів, а запланований обсяг виробництва — близько 8 млн тонн скрапленого природного газу на рік, а також 6 млн кубометрів природного газу для внутрішнього ринку. Ввести об’єкт в експлуатацію планували до кінця року, однак протест може вплинути на цей графік, оскільки операції на ньому залишалися призупиненими.

Представник Woodside заявив виданню Upstream, що дії Greenpeace спричинили значну й потенційно витратну реакцію із залученням ресурсів Західної Австралії для забезпечення безпеки та реагування на операційні наслідки.

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