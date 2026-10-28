У Північній Території Австралії Power and Water Corporation (PWC) повідомила про збитки понад $500 млн за три роки. У фінансовому звіті за 2025/26 рік корпорація пов’язала погіршення результатів із високими витратами на енергію: вона купувала аварійний газ за підвищеними цінами після скорочення поставок від головного постачальника Eni.

Як повідомляє ABC News Australia, доналоговий збиток PWC за останній рік становив $233 млн, тоді як роком раніше — $173 млн. Газовий об’єкт Blacktip компанії Eni, який мав забезпечувати потреби Північної Території до 2031 року, закрили після тропічного циклону Fina торік.

Аварійні закупівлі газу

Проблеми з Blacktip створили дефіцит, через який влада була змушена купувати аварійний газ у експортерів Santos та Inpex за значно вищими цінами. Енергетичний аналітик Рік Вілкінсон заявив, що ці компанії постачають приблизно третину газу Північної Території, а без цих поставок у регіоні могли б статися відключення електрики.

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За оцінкою Вілкінсона, ціни на цей газ ближчі до японських, які приблизно втричі перевищують австралійські. Він також зазначив, що Santos та Inpex мають виконувати наявні контрактні зобов’язання перед покупцями в Японії та Північній Азії.

Ремонт і арбітраж

Дані Австралійського оператора енергетичного ринку свідчать, що трубопроводом Bonaparte, який з’єднує Blacktip із газовою мережею Північної Території, щонайменше три місяці не надходив газ. Eni повідомила, що об’єкт залишається зупиненим після пошкодження циклоном Fina; компанія оголосила форс-мажор, а ремонт і роботи з відновлення видобутку тривають.

PWC вимагає від Eni відшкодування втрат, яких, за її оцінкою, зазнала через скорочення поставок газу. Спір передали до арбітражу; у звіті PWC зазначено, що перебіг провадження був позитивним, однак можливе відшкодування залежить від результату процесу. Наразі газові генератори території повністю забезпечують постачальники, відмінні від Eni, а PWC вважає чинні домовленості достатніми для потреб Territory Generation у найближчій перспективі.

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