Катарська державна компанія QatarEnergy продовжила форс-мажор на постачання скрапленого природного газу до кінця 2026 року. Це зачіпає контрактні поставки до Європи та Азії напередодні зимового сезону, повідомляє OilPrice.

Поставки до Італії

Італійський імпортер та постачальник енергії Edison заявив, що отримав від QatarEnergy повідомлення про продовження форс-мажору, який діє з квітня 2026 року. За даними Edison, катарська компанія не зможе поставити ще три партії ЗПГ на термінал Adriatic LNG в Італії до кінця грудня.

Форс-мажор на поставки катарського ЗПГ також продовжили до завершення року для Пакистану та Бангладеш. Джерело в бангладеській державній компанії Petrobangla повідомило Reuters, що компанія намагається закупити додаткові спотові партії, однак це істотно збільшує витрати на імпорт і посилює фінансовий тиск.

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Зростання вартості газу

За оцінкою OilPrice, Пакистану доведеться витратити понад 1 млрд доларів на забезпечення поставок ЗПГ у зимові місяці. Уряд країни планує придбати на спотовому ринку десять партій газу за цінами, які приблизно удвічі перевищують вартість ЗПГ, що постачається з Катару за довгостроковими контрактами.

Потоки ЗПГ через Ормузьку протоку, за даними видання, не відновилися в істотних обсягах. 28 жовтня ціна найближчого ф'ючерсного контракту на нідерландському хабі TTF, європейському орієнтирі газової торгівлі, зросла на 1,5%. Станом на 8:30 за амстердамським часом вона становила 108,51 долара, або 97,53 євро, за мегават-годину — найвищий рівень із енергетичної кризи 2022 року.

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