QatarEnergy уклала угоди на 7 млн тонн СПГ зі США щороку — OilPrice

Катарська державна компанія QatarEnergy уклала довгострокові угоди з Cheniere та Woodside Energy на закупівлю до 7 млн тонн скрапленого природного газу зі США на рік. Як повідомляє OilPrice, керівник QatarEnergy Саад Шеріда аль-Каабі заявив, що додаткові обсяги мають зробити компанію найбільшим покупцем американського СПГ.

Контракти з Cheniere та Woodside

QatarEnergy підписала з Cheniere дві довгострокові угоди на закупівлю до 4 млн тонн СПГ на рік із експортних заводів Sabine Pass і Corpus Christi. Постачання за цими контрактами очікують із 2031 року до 2054 року.

Окрема довгострокова угода з Woodside Energy передбачає придбання 3 млн тонн СПГ на рік із проєкту Louisiana LNG, що перебуває на етапі будівництва. Постачання на умовах FOB мають початися у 2030 році й тривати 20 років.

Аль-Каабі заявив, що ці закупівлі мають посилити позиції QatarEnergy для задоволення зростаючого світового попиту на СПГ. За його словами, проєкт Golden Pass LNG та розширення портфеля закупівель у США є частиною стратегії довгострокового зростання й диверсифікації компанії.

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Обмеження експорту через Ормузьку протоку

За даними OilPrice, QatarEnergy розширює джерела постачання на тлі кризи в Ормузькій протоці, яка істотно обмежує експорт катарського СПГ. Видання зазначає, що в березні іранські ракетні удари пошкодили об'єкти компанії.

Як повідомляла QatarEnergy, ці удари вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару та спричинили орієнтовні втрати $20 млрд річного виторгу. Компанія також продовжила форс-мажор за окремими контрактами на постачання СПГ до Азії та Європи до кінця грудня 2026 року.

Аль-Каабі зазначав, що Катар зможе відновити нормальні виробництво та експорт протягом кількох тижнів після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

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