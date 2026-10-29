QatarEnergy закуповуватиме у Woodside до 3 млн тонн СПГ зі США щороку — The National

Катарська державна компанія QatarEnergy уклала з австралійською Woodside Energy 20-річну угоду на закупівлю до 3 млн тонн скрапленого природного газу на рік із американського проєкту Louisiana LNG. Перші постачання зі США очікуються у 2030 році, повідомляє The National.

Постачання з Луїзіани

Газ постачатимуть на умовах FOB. Обсяги почнуть надходити після запуску другої технологічної лінії Louisiana LNG, а до 3 млн тонн на рік зростуть після введення в дію третьої лінії.

Проєкт Woodside поблизу міста Лейк-Чарльз у штаті Луїзіана складатиметься з трьох ліній сукупною потужністю 16,5 млн тонн СПГ на рік. Остаточне інвестиційне рішення щодо нього ухвалили у квітні минулого року, а перший СПГ планують отримати у 2029 році.

Диверсифікація поставок

Державний міністр з питань енергетики Катару та генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі заявив, що нові обсяги роблять компанію найбільшим покупцем американського СПГ. Він також згадав участь QatarEnergy у проєкті Golden Pass у Техасі та інші закупівлі у США як складову довгострокової стратегії зростання й диверсифікації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За тиждень до угоди з Woodside QatarEnergy домовилася купувати у Cheniere 4 млн тонн СПГ на рік до 2054 року. Проєкт Golden Pass розпочав експорт у березні.

Перебої з катарським СПГ

Водночас QatarEnergy продовжує дію форс-мажорних обставин щодо власних поставок. Італійська Edison повідомила, що компанія подовжила форс-мажор до кінця грудня замість початку грудня. Покупців у Пакистані та Бангладеші також попередили про дію таких повідомлень до кінця року.

За даними матеріалу, іранський удар по Рас-Лаффану вивів з ладу близько 17% потужностей Катару з виробництва СПГ. QatarEnergy попередила, що відновлення може тривати до п’яти років.

Читай нас у