QatarEnergy залучила $3 млрд у банків Китаю — OilPrice

Катарська державна енергетична компанія QatarEnergy залучила п’ятирічний кредит на 3 млрд доларів США від чотирьох китайських банків, повідомляє OilPrice. Видання називає його найбільшим корпоративним кредитом для катарської державної структури, який забезпечили виключно китайські кредитори.

Умови кредиту

За даними OilPrice з посиланням на аналіз Bloomberg, синдикований кредит строком на п’ять років профінансували Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China та China Construction Bank (Asia). Ставка за позикою становить 50 базисних пунктів понад забезпечену ставку овернайт-фінансування SOFR у США.

OilPrice також повідомляє, що китайське кредитування позичальників у країнах Перської затоки, без урахування двосторонніх позик, торік зросло більш ніж уп’ятеро — до рекордних 11,5 млрд доларів США.

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Розширення LNG-потужностей

Окремо видання стверджує, що удари Ірану 18 та 19 березня пошкодили два технологічні комплекси зі скраплення газу в промисловому місті Рас-Лаффан, а також завод Pearl GTL компанії Shell. За даними OilPrice, це вивело з ладу 17% експортних LNG-потужностей Катару, або 12,8 млн тонн на рік.

Як пише OilPrice, QatarEnergy прискорює проєкт North Field East. Він передбачає чотири нові лінії зі скраплення газу на North Field East та дві на North Field South, кожна потужністю 8 млн тонн на рік. Сукупно вони мають додати 48 млн тонн річного виробництва LNG до 2029 року.

Компанія також оголошувала про проєкти North Field West, що мають збільшити виробництво LNG зі 77 млн до 142 млн тонн на рік до завершення десятиліття. OilPrice зазначає, що перша лінія North Field East, за окремими повідомленнями, може почати роботу вже наступного місяця, тоді як раніше глава QatarEnergy Саад Шеріда аль-Каабі називав орієнтиром першу половину 2027 року.

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