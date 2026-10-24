Регулятор США попередив Holtec через проблеми на АЕС Palisades — Ars Technica

Комісія з ядерного регулювання США (NRC) попередила компанію Holtec International, яка готує до перезапуску АЕС Palisades поблизу Саут-Гейвена в штаті Мічиган. Регулятор вимагає усунути проблеми з культурою безпеки на підприємстві: за його висновками, працівники могли не наважуватися порушувати питання безпеки через побоювання відплати. Про це повідомляє Ars Technica.

Інциденти під час робіт

NRC провела інспекцію станції в липні через питання щодо обізнаності персоналу з безпекою. Перевірці передував інцидент минулого року, коли працівник упав у порожнину реактора, проковтнув воду та був направлений за межі об’єкта для медичної допомоги.

Згідно зі звітом про інцидент, фахівці з радіаційного захисту провели дезактивацію працівника та зафіксували у його волоссі 300 імпульсів за хвилину. Holtec заявила, що він зазнав незначних травм унаслідок падіння та невдовзі повернувся до роботи.

У серпні під час перевантаження палива нахилилася збірка ядерних паливних стрижнів. Це затримало запланований перезапуск Palisades, який може стати першим у США відновленням роботи раніше закритого ядерного реактора. У Holtec повідомили, що паливну збірку успішно вилучили без розливу.

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Підготовка операторів

Регулятор також повідомив, що дев’ятеро з 15 операторів реактора не склали первинний ліцензійний іспит, проведений у липні та серпні. Ліцензії оператора отримали шестеро кандидатів.

NRC попросила Holtec усунути виявлені проблеми та має розглянути план компанії протягом 30 днів. У відомстві зазначили, що вжиті заходи не допустили компрометації безпеки станції, а також применшили безпосередній ризик для населення. Водночас регулятор наголосив на потребі оперативно вирішити проблеми в робочому середовищі, щоб запобігти його подальшому погіршенню.

АЕС Palisades, введена в експлуатацію 1971 року, припинила роботу у 2022-му. У 2024 році Міністерство енергетики США надало $1,5 млрд кредиту на її відновлення. Holtec, яка раніше не керувала атомними електростанціями, отримала близько $2,2 млрд державної підтримки для цього проєкту та має контрактний термін розпочати постачання електроенергії у березні 2027 року.

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