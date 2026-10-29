На норвезькому континентальному шельфі завершили розвідувальне буріння на родовищі Афродіта, яке підтвердило значно більші, ніж передбачали раніше, видобувні ресурси газу й нафти. За даними RMF24, оператор родовища Equinor оцінює його ресурси у 77–180 млн барелів нафтового еквіваленту.

Частка Orlen

У розробці Афродіти беруть участь Orlen Upstream Norway, Equinor, DNO та Wellesley Petroleum. Польська компанія Orlen Upstream Norway володіє 25% часткою в проєкті, яку придбала у лютому 2026 року. За новими оцінками, на її частку може припасти понад 32 млн барелів нафтового еквіваленту.

Спочатку загальні видобувні ресурси родовища оцінювали приблизно у 50 млн барелів нафтового еквіваленту. Віцепрезидент Orlen з напряму Upstream Веслав Пругар заявив, що попередній аналіз дав змогу збільшити оцінку ресурсів Афродіти більш ніж удвічі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе підключення до наявної інфраструктури

Афродіту називають нетрадиційним родовищем, перспективність видобутку на якому раніше викликала сумніви. У Orlen вважають, що розвиток технологій дозволив повернутися до цього проєкту та уточнити його потенціал.

Компанія розглядає можливість підключення Афродіти до інфраструктури родовища Kvitebjørn. Такий варіант, за оцінкою Orlen, може скоротити витрати та прискорити початок видобутку. Родовище також містить нафту та інші вуглеводні.

Читай нас у