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Росія перейшла від точкових ударів по ключовому обладнанню енергопідстанцій до масованих атак касетними боєприпасами, намагаючись пошкодити якомога більше елементів інфраструктури.

За словами представника «Укренерго» Івана Юрика, автотрансформатори добре захищені, тому ворог зосереджується на ураженні вторинного обладнання — вимикачів, реле та трансформаторів струму й напруги.

Через такі атаки відновлення енергетичних об’єктів може тривати значно довше. Водночас Україна продовжує підтримувати роботу енергосистеми завдяки резервам обладнання, роботі ремонтних бригад та міжнародній допомозі.

Джерело: Укрінформ

Трипільська теплоелектростанція на Київщині повністю припинила виробництво електроенергії та тепла через масштабні руйнування, спричинені російськими атаками. Наразі на території підприємства триває розбір завалів.

9 листопада унаслідок чергової атаки пошкодженоТрипільську теплоелектростанцію.У «Центренерго» назвали наслідки обстрілу надзвичайно серйозними.

ДТЕК опублікував кадри руйнувань на енергетичних об’єктах Київщини та показав, як енергетики відновлювали електропостачання після чергової масованої атаки Росії 20 листопада.

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