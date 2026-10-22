Rio Tinto та Rondo Energy почали проєктування теплової батареї в Австралії — Electrek

Компанія Rio Tinto разом із каліфорнійською Rondo Energy розпочала інженерні та проєктні роботи для створення великої теплової батареї на глиноземному заводі Yarwun поблизу Гладстона у штаті Квінсленд, Австралія. Установка має накопичувати дешеву електроенергію в денні години у нагрітих вогнетривких цеглинах, а згодом використовувати тепло для виробництва пари, повідомляє Electrek.

У Rondo Energy заявили, що проєкт може стати найбільшим запланованим в Австралії об'єктом теплового накопичення енергії та першим таким рішенням для глиноземної промисловості. Глинозем — це порошок з алюмінію та кисню, який використовують, зокрема, для виробництва металевого алюмінію, абразивів і міцної кераміки.

Пара замість частини викопного палива

Теплова батарея нагріватиме електрикою цеглини, стійкі до високих температур. Накопичене в них тепло використовуватимуть для виробництва пари для наявної парової мережі підприємства. Це має дати заводу можливість виробляти пару й після зниження виробітку сонячної генерації.

За оцінкою Rio Tinto, система зможе покривати приблизно 5% потреб Yarwun у парі та скоротити прямі викиди підприємства орієнтовно на 67 тисяч тонн вуглекислого газу на рік. Вона повинна частково замінити вугілля та природний газ, які нині використовують для виробництва пари.

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Запланована установка матиме теплову ємність 360 мегават-годин і зможе постачати до 30 мегават тепла. Австралійське агентство з відновлюваної енергетики ARENA вказує, що електрична потужність заряджання становитиме 78 мегават, тобто батарея зможе отримувати електроенергію швидше, ніж віддавати накопичене тепло.

Фінансування та дослідження

ARENA виділяє 3,6 млн австралійських доларів на інженерне проєктування та дослідження. Rio Tinto має внести таку саму суму. Якщо проєкт буде реалізований, агентство може надати до 38 млн австралійських доларів на розгортання системи, а також передбачило ще 33,3 млн австралійських доларів резервної підтримки.

Дослідження має визначити, чи здатна установка надійно забезпечувати виробництво пари високого тиску та чи буде її інтеграція з наявним обладнанням економічно доцільною. За даними Rio Tinto, техніко-економічне дослідження триватиме близько 12 місяців.

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