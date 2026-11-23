Росія атакувала чотири енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині за два дні
За два дні росія атакувала чотири енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Обладнання пошкоджено, на кількох об’єктах виникли пожежі.
Внаслідок атак без електроенергії залишилися близько 353 тисяч осель. Знеструмлена значна частина Дніпра, Самара та прилеглиих районів.
Енергетики працювали всю ніч і продовжують відновлювати пошкоджене обладнання. Насамперед світло повертають об’єктам критичної інфраструктури. Через пошкодження магістральних мереж заживити всіх споживачів поки неможливо.
У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам’янському та Павлоградському районах діють екстрені відключення, графіки не застосовуються. В інших районах області світло вимикають за графіками.
Джерело: ДТЕК.
Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергетичне обладнання регіону. Це призвело до масштабних відключень електроенергії в області.
Нагадаємо, що Окупанти за тиждень 128 разів атакували енергетику України: де найскладніша ситуація зі світлом.
3 листопада росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетику за час війни — Укренерго.