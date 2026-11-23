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За два дні росія атакувала чотири енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Обладнання пошкоджено, на кількох об’єктах виникли пожежі.

Внаслідок атак без електроенергії залишилися близько 353 тисяч осель. Знеструмлена значна частина Дніпра, Самара та прилеглиих районів.

Енергетики працювали всю ніч і продовжують відновлювати пошкоджене обладнання. Насамперед світло повертають об’єктам критичної інфраструктури. Через пошкодження магістральних мереж заживити всіх споживачів поки неможливо.

У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам’янському та Павлоградському районах діють екстрені відключення, графіки не застосовуються. В інших районах області світло вимикають за графіками.

Джерело: ДТЕК.

Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергетичне обладнання регіону. Це призвело до масштабних відключень електроенергії в області.

Нагадаємо, що Окупанти за тиждень 128 разів атакували енергетику України: де найскладніша ситуація зі світлом.

3 листопада росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетику за час війни — Укренерго.

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