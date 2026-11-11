Росія атакувала шість великих електропідстанцій у чотирьох областях України — Корецький

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У ніч на 11 листопада російські війська завдали ударів по шести великих електропідстанціях у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. Про атаку повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

«На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті», – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також, за його словами, окрім об'єктів енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровській та Житомирській областях, у Херсонській в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи, а у Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

«Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу», – написав прем'єр.

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

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