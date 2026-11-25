Росія спричинила знеструмлення у п’яти областях України
Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Протягом останньої доби російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів пошкоджено значну кількість об'єктів, які забезпечують електропостачання регіонів.
Наразі знеструмлені споживачі є у п'яти областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Харківській.
Особливо складна ситуація склалася на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Після масштабних знеструмлень у Запорізькій області вже вдалося частково відновити подачу електроенергії.
Водночас у Дніпропетровській області наразі діють аварійні відключення. Енергетики продовжують ремонтні роботи та намагаються якомога швидше повернути світло споживачам.
Через пошкодження енергетичного обладнання в частині регіонів до кінця доби запроваджені обмеження споживання електроенергії.
Зокрема, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення - від половини до трьох черг.
Джерело: Укренерго
Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру у Вінниці, є знеструмлення.
На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).