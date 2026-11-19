Росія залишила без світла споживачів у п’яти областях України
Упродовж доби окупанти били по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок 19 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.
Через пошкодження енергетичного обладнання у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення.
У частині регіонів також діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до трьох черг.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Джерело: НЕК «Укренерго»
Днем раніше російські удари спричинили нові знеструмлення у восьми областях України.
Дніпро повністю знеструмлено після ворожої атаки на енергетичні об'єкти регіону.
Російські дрони знеструмили 33 населені пункти на Миколаївщині, пошкоджено будинки.