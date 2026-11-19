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Упродовж доби окупанти били по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок 19 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Через пошкодження енергетичного обладнання у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення.

У частині регіонів також діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до трьох черг.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Джерело: НЕК «Укренерго»

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