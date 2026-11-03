Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах у десяти областях України

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У ніч проти та вранці 3 листопада 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти у 10 областях, де через наслідки обстрілів запроваджують аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах повітряна атака продовжується.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 3 листопада.

За його словами, Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів.

Під ударами була енергетична інфраструктура у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Некрасов розповів, що станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Внаслідок ураження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам.

Заступник міністра зауважив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Джерело: Міненерго

На півдні Одеської області внаслідок нових російських атак серйозно пошкоджено об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Через руйнування енергетичного обладнання виникли перебої з електропостачанням.

Під час масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Рівненській області. Унаслідок обстрілу пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго».

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

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