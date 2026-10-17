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Головне Енергетика

Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині, майже 19 тисяч абонентів без світла

UA NEWS 17 Жовтня 2026 20:36
Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині, майже 19 тисяч абонентів без світла
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Унаслідок російського обстрілу енергетичного об’єкта на Чернігівщині майже 19 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Атака спричинила перебої зі світлом у регіоні.

 

Про це повідомило АТ «Чернігівобленерго» у Фейсбуці.

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено об’єкт електропостачання. Знеструмлені близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі», — йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

В Україні 17 жовтня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла.

Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. 

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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