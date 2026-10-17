Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині, майже 19 тисяч абонентів без світла
Унаслідок російського обстрілу енергетичного об’єкта на Чернігівщині майже 19 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Атака спричинила перебої зі світлом у регіоні.
Про це повідомило АТ «Чернігівобленерго» у Фейсбуці.
«Внаслідок атаки ворога пошкоджено об’єкт електропостачання. Знеструмлені близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі», — йдеться у повідомленні.
В обленерго додали, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
В Україні 17 жовтня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла.
Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.