Російська атака залишила без електрики майже 150 тисяч абонентів на Чернігівщині

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Унаслідок удару російської армії пошкоджено об’єкти електропостачання у Прилуцькому та Ніжинському районах Чернігівської області. Без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів.

Про це повідомило у Телеграмі АТ «Чернігівобленерго».

«Внаслідок атаки ворога на об'єкт електропостачання знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Ніжинському і Прилуцькому районах», — йдеться у повідомленні.

Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, додали у Чернігівобленерго.

Раніше ДТЕК пояснив складну ситуацію зі світлом у Дніпрі: за тиждень атаковано понад 10 енергооб’єктів.

Нагадаємо, що у Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Це відбулося після повідомлення ДТЕК про сильне пошкодження їх об'єктів на Київщині 7 листопада унаслідок атак російських терористів.

Після масованого російського удару енергетикам вдалося стабілізувати електропостачання в більшості районів Дніпропетровщини. Водночас у Павлограді та частині Самарського й Синельниківського районів ще діють екстрені відключення.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.

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