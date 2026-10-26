Російські танкери застрягли в льодах на Північному морському шляху — OilPrice

У Росії — державі-агресорі — група танкерів, що перебувають під санкціями, у липні застрягла в кригах поблизу протоки Вількіцького на Північному морському шляху до Китаю. Судна стали на якір приблизно за 1300 кілометрів на північ від Полярного кола, а два атомні криголами, які могли надати допомогу, перебували за кілька днів ходу, повідомляє OilPrice.

Протока Вількіцького завширшки близько 55 кілометрів розташована між північним узбережжям Сибіру та островом Більшовик. Лише одне судно змогло пройти протокою. Інші після очікування криголамів, що тривало до двох тижнів, не змогли подолати її та шукали інший маршрут.

Обсяги перевезень

Росія намагається нарощувати перевезення нафти та скрапленого природного газу Північним морським шляхом, розраховуючи на скорочення льодового покриву в Арктиці. За даними Reuters, на які посилається видання, до середини жовтня 2026 року цим маршрутом перевезли близько 20 млн барелів російської нафти. Це приблизно на 50% більше порівняно з 2025 роком.

Водночас цей обсяг становить близько 1% загального морського експорту російської нафти. Наприкінці вересня норвезький Center for High North Logistics повідомляв, що вздовж усієї траси Північного морського шляху перевезли приблизно 2 млн тонн вантажів, переважно сирої нафти, або близько 15 млн барелів. Вантажі прямували до Китаю та інших азійських країн, здебільшого з порту Мурманськ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Крига та санкційні обмеження

Керівниця арктичного проєкту екологічної організації Bellona Ксенія Вахрушева зазначила, що менша кількість льоду не обов'язково полегшує навігацію. Крига, що розколюється та рухається, може накопичуватися у вузьких протоках, які не здатні пройти судна без належного льодового класу.

Аналітик консалтингової компанії Ambrey Томас Алекса заявив, що західні санкції серйозно ускладнюють Росії будівництво й обслуговування арктичних суден та інфраструктури. За його словами, запасні частини й будівельні матеріали доводиться отримувати через треті країни, а норвезькі, данські та нідерландські компанії, які раніше виконували ремонтні роботи, більше цього не роблять.

Bellona також попереджає про ризик розливів нафти за участю старих і неналежно обслуговуваних танкерів тіньового флоту. Вахрушева наголосила, що в холодному арктичному середовищі природне розкладання нафти відбувається повільніше, а інформацію про інциденти на Північному морському шляху Росія не публікує.

Читай нас у