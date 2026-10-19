Розслідування виявило проблеми культури й контролю в Neso Британії — The Guardian

Незалежне розслідування виявило суттєві проблеми корпоративної культури, управління та контролю в National Energy System Operator (Neso) — операторі енергосистеми Великої Британії. Перевірку провели після заяв працівників диспетчерського центру про те, що керівництво нібито приховувало масштаби ризику відключень електроенергії під час червневої спеки, повідомляє The Guardian.

Висновки незалежної перевірки

Юридична фірма Evershed Sutherlands, яка протягом трьох місяців розслідувала звернення викривачів, не знайшла доказів неналежного впливу на оперативні рішення диспетчерів. Також перевірка не підтвердила тверджень, що інженерів закликали не залишати письмових слідів своїх дій зі стабілізації енергосистеми.

Водночас юристи зафіксували значні проблеми у сфері культури, врядування та контролю. У диспетчерському центрі виявили високий рівень стресу й занепокоєння працівників щодо спроможності підтримувати баланс енергосистеми в умовах переходу від електростанцій на викопному паливі до відновлюваної генерації.

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Скарги працівників і перевірка регулятора

За висновками розслідування, частина персоналу вважала, що топменеджери Neso не повною мірою усвідомлювали тиск, під яким працювали інженери диспетчерського центру. Працівники також відчували, що їхні скарги здебільшого залишалися без належної уваги через необхідність підтримувати відносини із зовнішніми сторонами, зокрема урядом і регуляторами.

Звинувачення виникли після того, як під час червневої спеки частота в електромережі кілька разів опускалася нижче нормальних робочих меж. Для підтримання постачання електроенергії Великій Британії знадобилася екстрена допомога сусідніх країн. Серед причин проблем джерело називає майже рекордні температури, зростання попиту на кондиціонування, слабший вітер та позапланові зупинки газових і атомних електростанцій у Європі.

Регулятор Ofgem окремо перевірить, чи вплинули виявлені культурні проблеми на оперативні рішення, безпеку системи або витрати споживачів. Висновки регулятор має оприлюднити не пізніше 31 березня 2027 року. Гендиректор Neso Фінтан Слай заявив, що компанія виконає рекомендації перевірки та працюватиме з профспілками над змінами.

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