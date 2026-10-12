Rystad: указ Трампа може вдарити по постачанню батарей для дата-центрів — OilPrice

У США виконавчий указ президента Дональда Трампа щодо захисту електромережі від обладнання китайського виробництва може насамперед ускладнити постачання систем накопичення енергії, які потрібні для розвитку дата-центрів та інфраструктури штучного інтелекту. Про це йдеться в аналізі Rystad Energy, опублікованому OilPrice.

Виконавчий указ №14421, підписаний 26 серпня 2026 року, поширюється на трансформатори для підстанцій, мережеві інвертори, системи зберігання енергії на батареях, високовольтні вимикачі та генераторні турбіни. У документі зростання дата-центрів і штучного інтелекту прямо названо чинником, через який перебої в ланцюгах постачання можуть мати наслідки для національної безпеки.

Залежність від китайських батарей

За даними Rystad Energy, Китай забезпечив 50% вартості імпорту літій-іонних батарей до США за 12 місяців до червня 2026 року. Південна Корея мала частку 15%, Японія — 13%, однак жоден альтернативний постачальник не здатен замістити китайські обсяги у потрібних масштабах.

Старший аналітик Rystad Energy з відновлюваної енергетики та електроенергетики Джеффрі Гебертсон зазначив, що ризик для ланцюгів постачання найбільше стосується саме батарей. Натомість залежність США від китайських трансформаторів і високовольтних вимикачів уже суттєво скоротилася.

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Менша залежність від іншого обладнання

Китай упродовж 12 місяців до червня 2026 року забезпечив лише 3% вартості американського імпорту трансформаторів і менш як 1% імпорту високовольтних вимикачів. Сукупна частка Південної Кореї, Мексики та Канади становила 74% для вимикачів і 48% для трансформаторів.

Водночас задекларована вартість китайського експорту інверторів до США знизилася на 34% у 2022–2025 роках. Rystad Energy пов'язує це з виробничим податковим кредитом США 45X, який стимулював перенесення складання інверторів до країни. Виробничі потужності США з випуску інверторів, за оцінкою аналітиків, мають досягти 126 ГВт до 2028 року.

Ключовим етапом стане підготовка правил, яка має бути завершена до 24 грудня 2026 року. За оцінкою Rystad Energy, від того, наскільки широко Міністерство енергетики США визначить поняття Covered Foreign Entity, може залежати, чи поширяться обмеження на виробників у Південній Кореї та Мексиці, які використовують контрольовані Китаєм компоненти або капітал.

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