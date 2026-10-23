Saudi Aramco доручила NMDC Energy проєкти на $763 млн — The National

У Саудівській Аравії компанія Saudi Aramco доручила енергетичній компанії NMDC Energy з Абу-Дабі офшорні інженерні, закупівельні та будівельні роботи загальною вартістю 2,8 млрд дирхамів, або 763,3 млн доларів.

Термін виконання робіт

Завершити проєкти планують упродовж 18–23 місяців. Про нові контракти NMDC Energy повідомила у заяві для фондової біржі Абу-Дабі, де торгуються її акції. Компанія не розкрила інших подробиць щодо цих робіт, повідомляє The National.

Портфель замовлень і фінансові показники

Нові угоди доповнюють проєкти на 2,2 млрд дирхамів, які NMDC Energy отримала у другому кварталі 2026 року. Наприкінці червня обсяг портфеля замовлень компанії становив 3,3 млрд дирхамів.

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NMDC Energy — компанія, більшістю акцій якої володіє NMDC Group. Вона надає послуги з інженерних робіт, закупівель, прокладання трубопроводів, управління проєктами, виготовлення конструкцій, монтажу та введення об'єктів в експлуатацію. У першому півріччі 2026 року її чистий прибуток сягнув 251 млн дирхамів, а виторг — 9,5 млрд дирхамів. У 2024 році компанія залучила 3,22 млрд дирхамів під час первинного публічного розміщення акцій.

Генеральний директор Ахмед Аль-Дахері раніше заявляв, що NMDC Energy прагне посилити співпрацю з китайськими компаніями та шукає можливості для розширення в Іраку, Північній Африці й Нігерії.

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