Saudi Aramco підвищила офіційні ціни LPG на 5,9–6,8% — The Hindu

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco на листопад підвищила офіційні ціни продажу скрапленого нафтового газу (LPG) на 5,9–6,8%. Про перегляд цін із посиланням на трейдерів повідомляє The Hindu.

Попит і пропозиція LPG

Трейдери пов’язали рішення Saudi Aramco із сезонно вищим попитом та обмеженою пропозицією LPG на світових ринках. Ідеться саме про офіційні ціни продажу компанії, встановлені для листопада.

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Ціни Sonatrach

Алжирська Sonatrach також підвищила офіційні ціни продажу LPG на листопад. За словами трейдерів, ціни зросли на 23–40%.

Офіційні ціни Saudi Aramco використовують як орієнтир у контрактах на постачання LPG із Західної Азії до Азійсько-Тихоокеанського регіону. Наведені трейдерами діапазони підвищення для Sonatrach є вищими за діапазони для Saudi Aramco. Інформацію про зміни цін оприлюднили 30 жовтня 2026 року.

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