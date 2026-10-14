Saudi Aramco планує збільшити продажі газу на 80% до 2030 року — Asharq Al-Awsat

Saudi Aramco заявила у Саудівській Аравії про намір до 2030 року збільшити продажі газу на 80% порівняно з рівнями 2020 та 2021 років. Про цю ціль на енергетичному конгресі WPC в Ер-Ріяді заявив виконавчий віцепрезидент компанії з газу Абдулкарім аль-Гамді, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Нові газові об’єкти

За словами аль-Гамді, Saudi Aramco має намір побудувати та ввести в експлуатацію від шести до семи об’єктів у газовому секторі та секторі скрапленого газу у 2025–2027 роках. Саудівська Аравія розширює виробничі потужності та інфраструктуру газового сектору на тлі зростання попиту на газ і його ролі в енергетичному балансі.

Представник компанії зазначив, що нафтовидобувні активи та експортні можливості країни розташовані в різних частинах королівства. За його словами, це посилює здатність реагувати на перебої та непередбачені обставини. Він також вказав на розгалужену газову мережу, зокрема систему Master Gas System, яка простягається на тисячі кілометрів зі сходу на захід країни.

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Локалізація постачання

Аль-Гамді повідомив, що понад 90% матеріалів, яких Aramco потребувала під час перебоїв, пов’язаних зі світовими конфліктами, компанія отримувала від місцевих постачальників. Також Aramco спирається на партнерства навколо низки активів та об’єктів, зокрема нафтопереробних заводів і трубопровідних мереж.

На його думку, стійкість енергетичного сектору полягає не лише в реагуванні на кризи, а й у завчасному прогнозуванні можливих збоїв, захисті активів, географічній диверсифікації їхнього розташування та забезпеченні роботи в особливих умовах. Компанія використовує інтегровані операційні системи, взаємопов’язані ланцюги постачання та рішення для аналізу даних, щоб захищати об’єкти й зменшувати ризик операційних збоїв.

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