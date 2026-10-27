Saudi Aramco запропонувала Європі нафту зі знижкою після відновлення експорту — OilPrice

У Саудівській Аравії компанія Saudi Aramco запропонувала європейським нафтопереробникам додаткові партії сирої нафти для відвантаження у жовтні та листопаді. Як повідомляє OilPrice, це сталося після відновлення роботи трубопроводу Схід—Захід і перебоїв із виконанням жовтневих контрактів для європейських клієнтів.

Спотові партії зі знижкою

За даними Bloomberg, на які посилається видання, наприкінці жовтня Aramco запропонувала спотові партії нафти зі знижкою до офіційної ціни продажу. Відвантаження були доступні з порту Янбу на Червоному морі або з Сіді-Керіра на середземноморському узбережжі Єгипту.

Після цього компанія запропонувала додаткові спотові партії з відвантаженням у листопаді. Європейським переробникам також повідомили, що вони отримають повні обсяги, передбачені листопадовими контрактами.

Поставки та видобуток

Раніше в жовтні Aramco повідомила європейським клієнтам про скасування контрактних поставок за цей місяць після атаки, що зупинила трубопровід Схід—Захід. За інформацією OilPrice, трубопровід уже відновив роботу, а компанія знову пропонує партії для відвантаження у жовтні та листопаді.

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Зазвичай Саудівська Аравія постачає до Європи від 700 тис. до 800 тис. барелів нафти на добу, переважно за довгостроковими контрактами. Через скасування жовтневих поставок європейські НПЗ шукали заміну на спотовому ринку. Трейдери повідомили Bloomberg, що додаткові саудівські обсяги вже сприяли зниженню цін на окремі сорти нафти в Європі.

У вересні Саудівська Аравія збільшила видобуток приблизно на третину — до понад 8 млн барелів на добу, після найнижчого за понад три десятиліття рівня в серпні. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ОАЕ також наростили виробництво до рекордного рівня, а експорт Іраку наближається до довоєнних показників.

Aramco також розвиває закордонні потужності зі зберігання нафти й альтернативні маршрути експорту. Зокрема, компанія уклала угоду про зберігання нафти в Сінгапурі, яка має запрацювати у 2027 році.

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