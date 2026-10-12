Саудівська Аравія підписала три енергетичні меморандуми — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія підписала меморандуми про співпрацю в енергетичній сфері з Кувейтом, Катаром і Єгиптом. Домовленості охоплюють електроенергетику, відновлювані джерела енергії, нафту, газ, нафтопереробку та розвиток відповідної інфраструктури, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Співпраця з Кувейтом

Меморандум із міністром електроенергетики, води та відновлюваної енергетики Кувейту Субайхом Абдулазізом Аль-Мухайзімом визначає рамки взаємодії в електроенергетиці та розвитку відновлюваної енергетики. Документ також охоплює з'єднання електромереж, експорт електроенергії, енергоефективність, накопичення енергії та розвиток розумних мереж.

До меморандуму увійшли цифрова трансформація, інновації, кібербезпека та штучний інтелект. Саудівська Аравія і Кувейт також планують розвивати стратегічні партнерства між установами, локалізувати пов'язані з енергетикою матеріали, товари й послуги та співпрацювати щодо технологій пом'якшення наслідків зміни клімату, зокрема рішень циркулярної вуглецевої економіки.

Нафта, газ і чистий водень

Меморандум із державним міністром Катару з питань енергетики Саадом бін Шерідою Аль-Каабі охоплює нафту й нафтопродукти, газ та його похідні, нафтопереробку, нафтохімію, електроенергетику, чистий водень, відновлювану енергетику, енергоефективність і зберігання енергії.

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Країни мають вивчити можливості спільних проєктів, зокрема будівництва трубопроводів для транспортування й експорту нафти та газу, застосування екологічно сталих нафтохімічних матеріалів у будівництві та розвитку енергетичної інфраструктури. Також передбачено співпрацю на міжнародних переговорах і форумах щодо енергетичного переходу та зміни клімату.

Домовленості з Єгиптом

Ще один меморандум принц Абдулазіз бін Салман підписав із міністром нафти та мінеральних ресурсів Єгипту Карімом Бадаві. Він стосується торгівлі, перевезення, зберігання та розподілу сирої нафти, нафтопродуктів і природного газу, а також розвитку логістики та інфраструктури.

Документ передбачає обмін досвідом Саудівської Аравії з кваліфікації, експлуатації та технічного обслуговування АЗС і сервісних центрів, а також із відкриття сектору скрапленого нафтового газу для конкуренції. Сторони також розширюватимуть взаємодію в нафтохімії та інвестуванні в чинні й заплановані проєкти.

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