Саудівська Аравія планує зберігати нафту в Сінгапурі з 2027 року — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія планує з другої половини 2027 року зберігати сиру нафту у підземних сховищах Jurong Rock Caverns на острові Джуронг у Сінгапурі. Про спільний намір заявили міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман Аль Сауд і міністр енергетики, торгівлі та промисловості Сінгапуру Тан Сі Ленг, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Запаси ближче до азійських ринків

Тан Сі Ленг заявив на Сінгапурському міжнародному енергетичному тижні, що запланована домовленість має посилити стійкість ланцюга постачання саудівської нафти до Південно-Східної Азії. За його словами, вона також сприятиме енергетичній безпеці Сінгапуру та його готовності до можливих перебоїв із постачанням.

Принц Абдулазіз бін Салман Аль Сауд у відеозверненні зазначив, що розміщення запасів ближче до ключових азійських ринків посилить гнучкість мережі постачання та підтримає безпеку поставок до Сінгапуру.

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Можливості підземного комплексу

Jurong Rock Caverns розташовані на глибині 150 метрів під землею. Комплекс може зберігати до 1,47 млн кубометрів, або приблизно 9 млн барелів, рідких вуглеводнів, зокрема сирої нафти й конденсату. Обсяг, який планують виділити для саудівської нафти, не уточнюється.

Saudi Aramco вже зберігає нафту в Японії та Південній Кореї, де місцеві уряди мають пріоритетне право придбати запаси зі сховищ у разі несподіваного дефіциту. У 2017 році потужності сховища на Окінаві розширили до 8,2 млн барелів. У 2023 році Aramco уклала з Korea National Oil Corp п'ятирічну угоду про зберігання 5,3 млн барелів нафти в резервних об'єктах порту Ульсан.

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