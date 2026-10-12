Саудівська Аравія пообіцяла постачати нафту попри атаки на Ер-Ріяд — The National

Саудівська Аравія заявила, що продовжить постачати нафту внутрішнім і міжнародним клієнтам попри серію атак на Ер-Ріяд. Про це повідомляє The National.

Заява міністра

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив на міністерській зустрічі Міжнародного енергетичного форуму, що королівство постачатиме нафту незалежно від обставин. На відкритті конгресу WPC Energy 12 жовтня він зазначив, що стійкість нафтової галузі забезпечили багаторічні інвестиції у сховища, резервні потужності та альтернативні маршрути експорту.

За його словами, для швидкого відновлення роботи інфраструктури після збоїв потрібні не лише технічні системи, а й фахівці. У Ер-Ріяді цього тижня, попри ризики для безпеки, відбуваються високорівневі енергетичні зустрічі, зокрема конгрес WPC Energy, який країна приймає вперше.

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Аеропорт і нафтопровід

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді зазнав чотирьох ударів за п’ять днів. За даними саудівської влади, ракетна атака в суботу забрала життя 12 людей і поранила 309, а внаслідок ще одного удару в неділю ввечері загинула одна людина та 11 дістали поранення. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією в Ємені поклала відповідальність за суботню атаку на хуситів, яких вона назвала підтримуваними Іраном.

У вересні атаки хуситів порушили роботу нафтопроводу Схід—Захід, яким нафту транспортують зі східних родовищ до червономорського порту Янбу в обхід Ормузької протоки. Станом на 6 жовтня обсяг транспортування відновився приблизно до 5,8 млн барелів на добу за пропускної здатності близько 7 млн барелів.

На тлі атак на Ер-Ріяд та ударів по двох танкерах поблизу Ормузької протоки й Оману ціна нафти Brent 12 жовтня трималася біля 104 доларів за барель.

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