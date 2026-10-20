Саудівська Аравія та НПЗ Азії сперечаються щодо контрактів на 2027 рік — OilPrice

Саудівська Аравія та азійські нафтопереробні заводи сперечаються про умови строкових контрактів на постачання нафти у 2027 році. Предметом розбіжностей стало те, чи слід зараховувати спотові закупівлі, здійснені цього року, до обсягів поставок за строковими контрактами на 2026 рік.

Суперечка щодо обсягів

Як повідомляє OilPrice, азійські переробники наполягають: обсяги нафти, придбані на спотовому ринку, мають бути зараховані як контрактні. Вони пояснюють це тим, що продавці не могли поставити передбачені угодами партії сировини.

Водночас Саудівська Аравія, за даними співрозмовників Bloomberg, наполягає, щоб покупці взяли на себе зобов’язання щодо більших обсягів закупівель у 2027 році. Саудівська сторона пов’язує це з тим, що покупці не виконали контрактних зобов’язань щодо придбання строкових поставок цього року.

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Невизначеність на спотовому ринку

За даними джерел Bloomberg, суперечка, ймовірно, вже позначилася на спотовому ринку: азійські покупці уповільнили закупівлі нафти з листопадовим завантаженням у Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу. Азійські НПЗ не поспішають погоджуватися на більші обсяги строкових поставок наступного року через триваючий конфлікт і невизначеність щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Переговори мають завершитися найближчим часом, оскільки азійські переробники зазвичай у листопаді замовляють спотові партії, що мають бути завантажені в січні 2027 року. Без розуміння обсягів строкових поставок на січень оцінювати попит на близькосхідні спотові партії буде складніше.

Водночас ADNOC дозволила окремим азійським переробникам зараховувати спотові закупівлі до обсягів строкових контрактів, повідомили джерела Bloomberg. Сторони ще не вирішили, чи діятиме такий механізм у 2027 році.

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