Сенаторка Рехман вимагала плану постачання пального на грудень — Dawn

У Сенаті Пакистану сенаторка від Пакистанської народної партії Шеррі Рехман закликала уряд поінформувати парламент про плани забезпечення країни нафтопродуктами у грудні та можливі заходи на випадок нормування продажу пального. Як повідомляє Dawn, дискусія відбулася на тлі посилення напруженості на Близькому Сході.

Державний міністр з питань фінансів і доходів Білал Азхар Каяні заявив сенаторам, що проблем із постачанням пального немає. За його словами, понад 10 млн людей користуються урядовою програмою адресних субсидій на пальне, які надають на автозаправних станціях. Доходи від нафтового збору в поточному фінансовому році заплановано на рівні 1 676 млрд пакистанських рупій.

Каяні визнав, що регіональний конфлікт впливає на ціни нафтопродуктів у різних країнах. Водночас він сказав, що уряд надає цільову підтримку мотоциклістам, водіям рикш, операторам вантажних транспортних засобів і користувачам малолітражних автомобілів.

Запаси до кінця листопада

Минулого тижня міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб заявив, що Пакистан закупив достатньо енергоресурсів до кінця листопада та планує забезпечення на зимові місяці, коли потреби домогосподарств традиційно зростають. Рехман поставила питання, яким буде план на грудень і чи вистачить нафтопродуктів за нинішніх умов.

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Сенаторка також попередила про ризики перебоїв зі скрапленим нафтовим газом. За її словами, країна імпортує майже 70% необхідного обсягу LPG, а внутрішнє виробництво покриває близько 30%. Вона зазначила, що торік Пакистан отримав п'ять вантажів LPG, тоді як цього року очікуються лише два, та вимагала представити парламенту план постачання.

Занепокоєння через енергетичні маршрути

Лідер опозиції в Сенаті Раджа Насір Аббас заявив, що війна, яка зачепить ключові маршрути транспортування енергоносіїв, може посилити енергетичну кризу в Пакистані. Він пов'язав зовнішні ризики з дефіцитом LPG у країні та нестачею борошна в провінції Пенджаб.

Рехман окремо стверджувала, що вуглецевий збір із нафтопродуктів не витрачають на екологічні проєкти. Вона послалася на слова додаткового секретаря фінансів під час засідання сенатського комітету зі зміни клімату та закликала перетворити збір на вуглецевий податок із цільовим спрямуванням коштів на кліматичні заходи.

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