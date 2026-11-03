Середня ціна бензину у США сягнула рекордних $4,11 за галон — The Hill

У США середня ціна бензину в день проміжних виборів сягнула 4,11 долара за галон — це рекордний показник для дня голосування за весь період спостережень. Про це повідомляє The Hill з посиланням на дані сервісу GasBuddy станом на вівторок пообіді.

Попередній рекорд був у 2022 році

Попередній максимум зафіксували під час виборів 2022 року, коли середня ціна становила приблизно 3,75 долара за галон. Дані уряду США, на які посилається видання, не скориговані з урахуванням інфляції.

Зростання вартості пального стало однією з тем кампанії перед проміжними виборами. The Hill пов’язує високі ціни з перешкоджанням судноплавству та атаками Ірану в Ормузькій протоці — важливому маршруті, яким нафта залишає регіон Перської затоки. Видання зазначає, що через протоку нині проходить більше нафти, ніж на початку війни з Іраном, однак ціни у США залишаються високими.

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Ціни на пальне стали фактором кампанії

За оцінкою The Hill, високі витрати на пальне можуть позначитися на позиціях Республіканської партії в останній день голосування. Видання наводить дані трекера аналітика Нейта Сілвера: середній рівень схвалення роботи президента Дональда Трампа щодо інфляції становив 24%, тоді як майже 70% опитаних не схвалювали його дії у цій сфері.

Згідно з даними партнера The Hill Decision Desk HQ, загальний рейтинг схвалення Трампа мав негативний баланс у 20 пунктів. Останнє опитування Reuters/Ipsos показало, що майже половина виборців назвала вартість життя найважливішим чинником для свого голосування; такі відповіді давали подібні частки республіканців, демократів і незалежних виборців.

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