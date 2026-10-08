Середня ціна бензину у США сягнула рекордних для жовтня $4,36 — OilPrice

У США середня ціна бензину знизилася другий тиждень поспіль, але все ще тримається на найвищому рівні для жовтня. Станом на четвер вона становила $4,36 за галон, що приблизно на 5 центів менше, ніж тижнем раніше, повідомляє OilPrice. Рік тому середня ціна становила $3,12 за галон. Це перший жовтень, коли національний показник у країні не опускався нижче $4 за галон.

Попит зріс, виробництво скоротилося

За даними Управління енергетичної інформації США, попит на бензин зріс із 8,68 млн до 8,76 млн барелів на добу. Водночас запаси бензину незначно збільшилися — до 204,7 млн барелів. Виробництво бензину на нафтопереробних заводах зменшилося з 9,46 млн до 9,34 млн барелів на добу.

Котирування WTI у середу закрилися на рівні $88,28 за барель. У четвер вранці ціни на нафту знову підвищилися після повідомлень про вибухи в Ер-Ріяді: WTI та Brent додали майже по $5 за барель. На думку OilPrice, це зберігає ризик нового підвищення вартості бензину, хоча запаси пального залишаються відносно стабільними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Регіональна різниця в цінах

Найвищою середня ціна бензину в четвер була в Каліфорнії — $6,34 за галон. На Гаваях вона становила $5,63, у штаті Вашингтон — $5,46. Серед штатів із найнижчими цінами був Огайо з показником $3,71 за галон; в Індіані бензин коштував $3,72, у Джорджії — $3,84.

Запаси сирої нафти за тиждень скоротилися на 3,2 млн барелів — до 424,1 млн барелів. Це лише на 1% більше за середній показник останніх п’яти років. AAA раніше вказувала на можливий ризик для видобутку та переробки нафти на узбережжі Мексиканської затоки через ураган Ізаяс. За словами Де Хаана, якого цитує OilPrice, цей ризик послабився, оскільки шторм змістився далі від нафтопереробних заводів Луїзіани, а очікувані опади й сила вітру зменшилися.

Читай нас у