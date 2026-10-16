Сеул ще на чотири тижні зберіг цінові обмеження на пальне — Korea Herald

Уряд Південної Кореї залишив незмінними граничні ціни, за якими місцеві нафтопереробники можуть постачати бензин, дизельне паливо та гас автозаправним станціям. Обмеження діятимуть протягом чотирьох тижнів, починаючи із суботи, повідомляє Korea Herald з посиланням на Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни.

Граничні ціни

Максимальна ціна постачання бензину становитиме 1784 вони за літр, дизельного пального — 1773 вони, гасу — 1380 вон за літр. Уряд зберіг ці обмеження вже вчетверте поспіль. Нинішній рівень лімітів діє протягом 16 тижнів — із 27 червня, після їх зниження 26 червня.

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Вплив цін на нафту

У міністерстві пояснили рішення високими світовими цінами на нафту та напруженістю на Близькому Сході. За даними відомства, ціни на нафту залишаються вищими за 100 доларів за барель, а в четвер вартість Brent сягнула 105,90 долара за барель. Це підвищує ціни на нафтохімічну продукцію.

Граничні ціни на паливо уряд запровадив у середині березня для стабілізації внутрішніх цін на тлі перебоїв у ланцюгах постачання, пов’язаних із війною між США та Іраном на Близькому Сході. Влада повідомила, що коригуватиме екстрені заходи за потреби, стежачи за розвитком ситуації в регіоні та економічними умовами у Південній Кореї.

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