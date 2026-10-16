Шаріф не схвалив результати аукціонів LPG держкомпаній у Пакистані — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф не схвалив результати аукціонів із продажу скрапленого нафтового газу (LPG), виробленого державними компаніями. Для таких операцій наразі немає належної правової та політичної бази, повідомляє Dawn.

За даними видання, глава уряду запропонував перед укладенням будь-яких угод комплексно змінити політику та створити правову й регуляторну основу. Він також не погодив тимчасових заходів, тому результати одночасних аукціонів, які три великі державні виробники LPG провели 10 серпня, не реалізовуватимуть.

Можливе зростання цін

Схвалення результатів торгів, за оцінкою джерела, могло б підвищити ціну LPG щонайменше на 15% додатково до зимового подорожчання. Пропозиція передбачала прив’язку ціни LPG місцевого виробництва до імпортного паритету та збільшення маржі для маркетингових компаній і дистриб’юторів.

Очікуваний вплив оцінювали у 77 тис. пакистанських рупій за тонну, або приблизно у 900 рупій для побутового балона вагою 11,8 кг. Найвища заявка за постачання одного лота протягом трьох років становила 205 млн рупій. Один лот передбачав постачання п’яти тонн LPG на добу.

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Постачання та імпорт

Побутовий балон LPG у Пакистані продається приблизно за 5 тис. рупій, тоді як максимальна ціна, встановлена регулятором OGRA, становить 3296 рупій. Як пише Dawn, постачання через сухопутний кордон у Тафтані залишаються незначними, а понад 25 тис. тонн LPG затримуються в Рахімдані поблизу Гвадара.

Представники галузі заявили виданню, що автоцистерни очікують розвантаження й оформлення на терміналі в Гвадарі близько місяця, через що фрахтові витрати зросли зі 100 до 400 доларів за тонну. Закриття Ормузької протоки також обмежило імпорт, залишивши Оман головним альтернативним джерелом постачання.

Річна потреба Пакистану в LPG коливається від 1,4 млн до 2 млн тонн, понад половину обсягу країна імпортує. Частина учасників ринку оскаржує аукціонну процедуру в суді, стверджуючи, що чинні правила не передбачають такого механізму.

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