Shell домовилася продати газовий бізнес у Нігерії Vaaris Energy — Premium Times Nigeria

Британська енергетична компанія Shell підписала угоду про продаж усієї своєї частки в Shell Nigeria Gas Group нігерійській приватній компанії Vaaris Energy Limited. Угода означає запланований вихід Shell із бізнесу з розподілу газу на внутрішньому ринку Нігерії, повідомляє Premium Times.

Угода потребує схвалень

Вартість операції компанії не розкрили. Її завершення залежить від виконання регуляторних умов і отримання необхідних дозволів. Угода охоплює Shell Nigeria Gas Holding B.V., засновану 2019 року. Ця структура володіє всіма акціями Shell Nigeria Gas Limited, крім однієї.

До завершення операції Shell Nigeria Gas Group залишатиметься у складі Shell, продовжуватиме обслуговувати клієнтів та працюватиме у звичайному режимі. Голова Shell у Нігерії Елогор Айбоні заявила, що підприємство понад 25 років постачало газ промисловим і комерційним споживачам країни.

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Газопроводи у трьох штатах

Shell Nigeria Gas заснували 1998 року. Компанія постачає природний газ промисловим і комерційним клієнтам та управляє приблизно 170 кілометрами газопроводів у штатах Огун, Абія і Риверс. До її мережі підключено понад 130 клієнтів.

Підприємство не займається видобутком газу, операціями зі скрапленим природним газом або міжнародною торгівлею газом. Vaaris Energy працює в різних сегментах нафтогазового ланцюга. Shell пояснила продаж прагненням спростити портфель активів і зосередити інвестиції на напрямах із конкурентними перевагами, зокрема на глибоководних проєктах та інтегрованому газовому бізнесі в Нігерії.

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