Shell і Chevron зупиняють видобуток у Мексиканській затоці через шторм — OilPrice

Shell і Chevron почали евакуйовувати працівників та зупиняти видобуток на частині морських платформ у Мексиканській затоці біля узбережжя США через наближення тропічного шторму Isaias. Про це повідомляє OilPrice.

Платформи Shell і Chevron

Shell евакуйовує весь персонал із п’яти платформ — Mars, Olympus, Ursa, Vito та Appomattox — і припиняє на них виробничу діяльність. Chevron проводить евакуацію та зупиняє роботу на чотирьох морських платформах, водночас ще п’ять її платформ продовжують працювати у звичайному режимі.

Раніше також повідомляли, що BP евакуйовує співробітників із морських платформ у затоці.

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Прогноз щодо шторму

За останніми прогнозами, тропічний шторм Isaias, який сформувався в морі поблизу Мексики в середу та рухається до американського узбережжя Мексиканської затоки, може вийти на суходіл у суботу. Синоптики допускають, що до кінця тижня він посилиться до урагану.

Директор Національного центру США зі спостереження за ураганами Майкл Бреннан раніше попередив про небезпечний для життя вплив шторму на окремі райони північного узбережжя Мексиканської затоки, починаючи з п’ятниці й упродовж вихідних.

Морські родовища в Мексиканській затоці забезпечують близько 15% загального видобутку нафти у США та 5% видобутку природного газу. Видання зазначає, що ураган також може становити загрозу для нафтопереробних заводів на узбережжі затоки.

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