Shell і партнери схвалили розширення LNG Canada до 28 млн тонн — OilPrice

Shell разом із малайзійською PETRONAS, китайською PetroChina, Mitsubishi Corporation та KOGAS схвалила остаточне інвестиційне рішення щодо другої фази проєкту LNG Canada в Кітіматі, провінція Британська Колумбія. Розширення має подвоїти потужність термінала зрідженого природного газу до 28 млн тонн на рік, повідомляє OilPrice.

Експортні плани Канади

Разом із проєктами Cedar LNG і Woodfibre, які перебувають на стадії будівництва, Канада, як очікується, зможе експортувати 33 млн тонн ЗПГ щороку до кінця десятиліття. За оцінкою Wood Mackenzie, країна має можливість задовольнити зростаючий попит Азії на довгострокові поставки ЗПГ із нижчими викидами завдяки значній ресурсній базі, близькості до ринків та коротшим тихоокеанським маршрутам.

Термінал LNG Canada розташований на узбережжі Тихого океану. За даними S&P Global, доставка вантажів із Британської Колумбії до Токіо займає приблизно вісім-дев’ять днів, тоді як із узбережжя Мексиканської затоки США — 16–18 днів. Це дає змогу уникати проходження через Панамський канал та близькосхідні морські вузли.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конкуренція за азійський ринок

Wood Mackenzie прогнозує, що попит Азії на ЗПГ може зрости приблизно з 260 млн тонн на рік нині до близько 500 млн тонн до 2060 року. Водночас аналітики застерігають, що можливість Канади зайняти частку цього ринку звужується через посилення конкуренції за капітал і контракти.

У США цього року остаточні інвестиційні рішення отримали проєкти CP2 LNG, Commonwealth LNG і Delfin FLNG 1. Нові експортні потужності також розвивають в Африці, Латинській Америці та Австралії. Зокрема, Мозамбік, Нігерія, Мавританія і Сенегал працюють над офшорними родовищами та плавучими установками ЗПГ, а Мексика й Аргентина розглядаються як потенційні постачальники з коротшими маршрутами до Азії.

Cedar LNG планують забезпечувати відновлюваною гідроелектроенергією BC Hydro замість газових турбін. LNG Canada використовує газ для роботи ліній зрідження, а близько п’ятої частини його енергетичних потреб покриває BC Hydro.

Читай нас у