Shell майже подвоїла квартальний прибуток до $10,8 млрд — CNBC

Енергетична компанія Shell майже подвоїла скоригований квартальний прибуток у річному вимірі — до 10,8 млрд доларів. Компанія також повідомила про рекордний рівень маржі переробки нафти, повідомляє CNBC.

Прибуток перевищив очікування

Роком раніше скоригований прибуток Shell, який компанія використовує як показник чистого прибутку, становив 5,4 млрд доларів. Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних LSEG, передбачав результат на рівні 9,92 млрд доларів.

За даними CNBC, зростання показника було зумовлене вищими цінами на сировинні товари та глобальним дефіцитом нафтопродуктів на тлі конфлікту на Близькому Сході й війни Росії проти України.

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Рекордна маржа переробки

Орієнтовна маржа переробки Shell сягнула 42 доларів за барель. Це вище за попередній рекорд у 28,04 долара за барель, зафіксований у другому кварталі 2022 року.

Викуп акцій

Компанія також оголосила про програму викупу власних акцій на 5 млрд доларів, розраховану на наступні три місяці.

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