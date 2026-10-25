Шрі-Ланка призупинила нові вітропроєкти на півострові Маннар — Channel NewsAsia

Уряд Шрі-Ланки призупинив реалізацію нових вітроенергетичних проєктів на півострові Маннар, щоб послабити спротив місцевих жителів. Рибалки та мешканці прибережних сіл пов’язують роботу вже встановлених вітротурбін зі зменшенням улову та підтопленнями.

Як повідомляє Channel NewsAsia, перша черга вітропарку з 30 турбін загальною потужністю 104 мегавати була підключена до електромережі у 2020 році. Будівництво ще 14 турбін уже почалося. Контракт на третю чергу, що передбачала встановлення 52 турбін індійським конгломератом Adani, уряд скасував у 2025 році через суперечку щодо ціни за кіловат-годину електроенергії.

Скарги рибалок

Рибалка Венкатасамі Калімуфтху заявив, що після появи турбін улови стали значно меншими. Водночас він визнав, що не має доказів такого зв’язку. За його словами, рибалки вважають, що тінь від лопатей, які обертаються, може відлякувати рибу від мілководдя. Інші рибалки також називають серед причин падіння доходів конкуренцію з боку індійських траулерів.

Голова місцевого рибальського кооперативу в Песалаї А. Станіслас Періес розповів, що раніше рибалки могли заробляти до 5 тисяч рупій, або близько 15 доларів США, на день, тоді як тепер заробіток ледве перевищує 1 тисячу рупій.

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Заяви про підтоплення

Жителька одного з сіл Бенедикт Мері Віджилія стверджує, що бетонні фундаменти та траншеї для під’їзних доріг перешкоджають відтоку дощової води в море. За її словами, під час мусонних дощів вода в селі піднімається до пояса, пошкоджує будинки, посіви й шкодить худобі, а мешканці більше не можуть пити воду з колодязя.

Міністр енергетики Анура Карунатхілака заявив, що влада проводить дослідження здійсненності заходів, які можуть зменшити ситуацію з підтопленнями. Шрі-Ланка планує до 2030 року виробляти 70% електроенергії з відновлюваних джерел, зокрема вітрової енергетики.

За ініціативою голови Mannar Citizens' Committee, католицького священника С. Маркуса, жителі подали до судів Шрі-Ланки дві скарги щодо проєкту. Представники місцевих громад наголошують, що не заперечують проти відновлюваної енергетики загалом, але виступають проти розміщення нових турбін саме на півострові Маннар.

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