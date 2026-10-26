Сінгапур оголосив п’ятирічний план розвитку енергетичної інфраструктури — Channel NewsAsia

Сінгапур 26 жовтня оголосив п’ятирічний план розвитку енергетичної інфраструктури для покриття зростання попиту на електроенергію. Він передбачає введення в експлуатацію п’яти газових електростанцій, розширення електромережі, нарощування потужностей зі зберігання енергії та нову ціль для сонячної генерації, повідомляє Channel NewsAsia.

За даними Управління енергетичного ринку Сінгапуру, піковий попит на електроенергію в серпні становив 8,6 ГВт, а до 2031 року може зрости до 9,9–13 ГВт. Влада пов’язує це з розвитком виробництва напівпровідників, дата-центрів та поширенням електротранспорту.

Нові електростанції та мережі

У 2026–2031 роках у країні мають запрацювати п’ять нових електростанцій на природному газі. Це збільшить генерувальні потужності приблизно на 26% від нинішнього рівня близько 12 ГВт. Регулятор також оцінює пропозиції щодо додаткових газових станцій, які можуть почати роботу до 2032 року.

Сінгапур планує інвестувати до 5,3 млрд сінгапурських доларів у розширення електромережі протягом 2025–2029 років — у 11 разів більше, ніж за попередні п’ять років. До 2031 року планують збудувати сім нових передавальних підстанцій, а довжина мережі високовольтних кабелів має зрости приблизно з 7700 до 9100 км до 2030 року.

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Сонячна енергія та накопичувачі

Влада встановила нову ціль із розгортання сонячної енергетики — 4 ГВт пікової потужності до 2035 року. Наразі у Сінгапурі встановлено 2,3 ГВт пікової сонячної потужності, а попередня мета передбачала досягнення 3 ГВт до 2030 року. Панелі планують розміщувати на дахах будівель, водосховищах і вільних земельних ділянках.

Водночас міністр енергетики, торгівлі та промисловості Тан Сі Ленг зазначив, що навіть за активнішого розвитку сонячна енергія зможе забезпечити не більш як 10% прогнозованого попиту країни на електроенергію у 2050 році. Сукупну ємність систем накопичення енергії до 2030 року хочуть збільшити з приблизно 350 МВт·год до понад 1 ГВт·год.

Також Сінгапур розвиває імпорт низьковуглецевої електроенергії. Компанія Sembcorp Utilities отримала умовне схвалення на імпорт 1,3 ГВт електроенергії, зокрема виробленої офшорними вітровими електростанціями у В’єтнамі та сонячними станціями в Малайзії. Компанія працює над початком імпорту електроенергії за цим проєктом до 2035 року.

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