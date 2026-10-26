У Сінгапурі попередньо оцінили потенціал геотермальних ресурсів у понад 60 разів більше за річне споживання електроенергії країною. Про результати загальнонаціонального геофізичного дослідження повідомило Channel NewsAsia з посиланням на Енергетичне управління Сінгапуру (EMA).

Ресурси на глибині до 10 км

Неінвазивне дослідження тривало з 2024 до 2026 року. Воно виявило високотемпературні геотермальні ресурси на глибині кількох кілометрів, які потенційно можуть бути придатними для виробництва електроенергії. Нинішнє річне споживання електроенергії в Сінгапурі становить близько 60 терават-годин.

Дослідження охоплювало ресурси на глибинах до 10 км. Консорціум за участю Chevron, Metatek Group і Surbana Jurong застосував дві неінвазивні технології для створення тривимірних геологічних моделей і моделей теплових ресурсів країни. Консорціум також оцінив наявність низькотемпературних ресурсів на менших глибинах, які потенційно можуть використовуватися для промислового опалення та охолодження із застосуванням теплових насосів і абсорбційних холодильних машин.

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Наступний етап оцінки

EMA планує продовжити дослідження, щоб перевірити попередні оцінки технічного потенціалу та визначити, який обсяг геотермальної енергії можна буде реально видобувати. Відомство доручило консорціуму Surbana Jurong і GLJ Ltd вивчити можливість використання геотермальних електростанцій нового покоління. Дослідження має розпочатися до кінця року й триватиме приблизно 15 місяців.

Воно охопить питання безпеки, технічної здійсненності та вартості виробництва геотермальної енергії. Міністр енергетики, торгівлі та промисловості Тан Сі Ленг зазначив, що обсяги майбутньої генерації залежатимуть від вартості й технічної можливості видобутку ресурсів, розвитку технологій глибокого буріння, а також обмежень щільної міської забудови. Рішення про розгортання геотермальної енергетики в країні ще не ухвалили.

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