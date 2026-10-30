Сінгапур заявив, що СПГ трейдерів не проходить через країну — Channel NewsAsia

Міністерство енергетики, торгівлі та промисловості Сінгапуру заявило, що скраплений природний газ, яким торгують компанії, що базуються в країні, зазвичай доставляють безпосередньо з країни-постачальника до країни призначення. Вантажі при цьому фізично не проходять через Сінгапур, повідомляє Channel NewsAsia.

Відповідь на заяви Індонезії

Роз’яснення пролунало після висловлювань міністра енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії Бахліла Лахадалії. Після зустрічі з президентом Прабово Субіанто в Джакарті він заявив, що Індонезія відправила до Сінгапуру 148 партій СПГ. Посадовець не уточнив період, за який здійснювалися ці постачання.

За даними індонезійських медіа, Лахадалія припустив, що частину вантажів могли перепродати іншим країнам, тоді як решту використали для внутрішніх потреб Сінгапуру. Водночас він не надав доказів щодо конкретних партій, які могли бути реекспортовані.

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Торгівля та постачання газу

У сінгапурському міністерстві наголосили, що країна є міжнародним торговельним хабом, зокрема для СПГ. Понад 50 компаній, що базуються в Сінгапурі, купують, продають і здійснюють маркетинг СПГ із різних ринків світу, включно з Індонезією. Серед основних джерел постачання для цих компаній міністерство назвало США, Австралію та Малайзію.

Відомство також окремо зазначило, що природний газ, який Сінгапур отримує з Індонезії трубопроводами, призначений для внутрішнього використання, а не для експорту. Індонезія 24 жовтня почала скорочувати експорт трубопровідного газу до Сінгапуру, перенаправляючи обсяги на внутрішні енергетичні потреби.

Енергетичне управління Сінгапуру повідомило, що зменшення становило близько 17 млрд британських теплових одиниць на добу впродовж 18 днів — менш як 2% добового попиту країни на газ. Прем’єр-міністр Лоуренс Вонг 25 жовтня заявив, що всі сторони мають виконувати зобов’язання за комерційними контрактами.

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