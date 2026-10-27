Сінгапур замовив три дослідження з ядерної безпеки — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Національне агентство з довкілля замовило три дослідження, покликані посилити можливості країни у сфері ядерної безпеки, регулювання та захисту довкілля. Роботи є частиною підготовки до першого етапу Комплексного огляду ядерної інфраструктури Міжнародного агентства з атомної енергії, запланованого на 2027 рік, повідомляє Channel NewsAsia.

Що вивчатимуть

Дослідження стосуватимуться міжнародних норм і екологічних стандартів для ядерних об’єктів, міжнародних стандартів і вимог ядерної безпеки, а також можливого впливу атомної електростанції на довкілля. Їх проведуть Enconet Consulting, AtkinsRealis Singapore та Environmental Resources Management (S).

Управління енергетичного ринку Сінгапуру (EMA) також призначило консультативну панель для підготовки країни до огляду МАГАТЕ у 2027 році. Вона охоплюватиме технічні та економічні питання, зокрема ядерну безпеку і фізичний захист, правову та регуляторну базу для ядерної енергетики, а також організаційні питання — закупівлі й системи управління. До кінця 2026 року EMA має призначити другу панель технічних радників.

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Співпраця з Філіппінами

Міністр Тан Сі Лен заявив, що Сінгапур і Філіппіни домовилися вивчати можливості співпраці у сфері ядерної енергетики. Він зазначив, що країнам Азії та Південно-Східної Азії потрібно задовольняти зростаючі енергетичні потреби економік, зміцнювати енергетичну безпеку та рухатися до цілей нульових чистих викидів.

За словами міністра, ядерна енергетика є перспективним рішенням, однак створення ядерної програми потребує комплексної підготовки — від розвитку фахівців і фінансування до законодавства, регуляторної бази та розвитку галузі. Національне агентство з довкілля наголосило, що уряд Сінгапуру ще не ухвалив рішення щодо розгортання ядерної енергетики в країні.

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