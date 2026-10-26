Сінгапур запустив три програми для розвитку ядерної експертизи — Channel NewsAsia

Сінгапур запустив три програми для формування місцевої експертизи у сфері ядерної енергетики та оцінювання придатності передових ядерних технологій для виробництва електроенергії. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Міністерство енергетики, торгівлі та промисловості й Управління енергетичного ринку Сінгапуру.

Ініціативи представили 26 жовтня, у перший день Сінгапурського міжнародного енергетичного тижня. Влада наголосила, що країна ще не ухвалила рішення про використання ядерної енергетики, однак вважає необхідним розвивати компетенції в управлінні, ліцензуванні, регулюванні та безпеці цивільної ядерної енергетики.

Три напрями підготовки

Перша програма — Singapore Nuclear Manpower Development Programme — передбачає партнерства між державними установами Сінгапуру та провідними міжнародними ядерними організаціями. Посадовці зможуть здобувати практичний досвід в оцінюванні технологій, розробленні проєктів, ліцензуванні та регуляторних механізмах.

На початковому етапі Управління енергетичного ринку планує підписати партнерські угоди з канадською AtkinsRéalis, China National Nuclear Corporation Overseas та американською X-energy. Програму мають розпочати наступного року й поступово розширювати впродовж наступних років.

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Друга ініціатива — Nuclear Manpower Development Programme (Industry) — орієнтована на сінгапурські компанії. Їхніх працівників залучатимуть до навчання та стажувань у міжнародних партнерів, щоб вони могли розвивати ядерні стратегії своїх підприємств і брати участь у комерційних можливостях за кордоном.

Підготовка до міжнародної оцінки

Третя програма, Singapore Future Energy Fellowship, передбачає залучення міжнародних енергетичних експертів для консультацій щодо довгострокової енергетичної стратегії країни, зокрема низьковуглецевих технологій. Першу групу фахівців із ядерної енергетики мають призначити цього року для підготовки Сінгапуру до місії Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission.

Ця місія має допомогти оцінити спроможність країни ухвалити обґрунтоване рішення щодо можливого розгортання передових ядерних технологій. Міністр енергетики, торгівлі та промисловості Тан Сі Лен також повідомив, що Національний університет Сінгапуру та Технологічний університет Наньян працюють над спільною магістерською програмою з ядерної інженерії, яку планують запустити наступного року.

Крім того, Управління енергетичного ринку та Міжнародне агентство з атомної енергії оголосили про проведення першого форуму IAEA@SIEW. На ньому політики, регулятори, представники промисловості, фінансисти й експерти обговорюватимуть умови безпечного та відповідального розвитку ядерної енергетики в країнах АСЕАН і ширшому регіоні.

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