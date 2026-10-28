Сонячна генерація у 2025 році перевищила ядерну на 13% — OilPrice

У 2025 році сонячна генерація у світі перевищила виробництво електроенергії на атомних станціях на 13%. Обсяг виробленої сонячної електроенергії сягнув 2778 ТВт·год, повідомляє OilPrice.

Для порівняння, у 2015 році сонячні електростанції у світі виробили 256 ТВт·год електроенергії, тоді як атомна генерація становила 2576 ТВт·год. Співзасновник аналітичного центру Ember Дейв Джонс у коментарі BBC назвав перевищення сонячною енергетикою показників усіх атомних електростанцій світу надзвичайним показником.

Зниження вартості панелей

Одним із чинників зростання сонячної енергетики видання називає різке здешевлення обладнання. Ціни на фотоелектричні панелі з 2010 року скоротилися на 90%. Основна частина розбудови сонячної енергетики припала на Китай, а доступніші китайські панелі сприяли поширенню сонячної генерації в інших країнах.

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За даними OilPrice, глобальні потужності сонячної енергетики приблизно подвоювалися кожні три роки. Видання також зазначає, що дедалі більшу частку попиту на сонячні рішення формують країни, що розвиваються, та ринки, що зростають.

Роль акумуляторів

Поширенню дахових сонячних систем сприяє також зниження цін на батареї. Це, зокрема, дозволяє поєднувати сонячні панелі з накопичувачами електроенергії та частково компенсувати залежність генерації від часу доби. Професор енергетичної та кліматичної політики Оксфордського університету Ян Розенов заявив BBC, що в сонячних регіонах системи сонячної генерації з накопиченням енергії вже регулярно коштують менше, ніж нові електростанції на викопному паливі.

OilPrice з посиланням на Yale Environment 360 пише, що близько 63% ринків, що розвиваються, в Африці, Азії та Латинській Америці отримують більшу частку генерації від сонячної енергетики, ніж США. Серед таких країн видання називає Бразилію, Чилі, Сальвадор, Марокко, Кенію та Намібію. У Пакистані, за його даними, швидко зростає встановлення домашніх сонячних систем і акумуляторів.

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