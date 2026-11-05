Сонячні парки Цинхаю підвищили доходи частини пастухів — Taipei Times

У китайській провінції Цинхай сонячні електростанції змінили умови праці частини пастухів: їм дозволяють випасати овець на огороджених територіях із панелями, що полегшує догляд за худобою. Деякі пастухи оцінюють, що такий підхід також збільшив їхні доходи. Про це повідомляє Taipei Times.

25-річний пастух Лі Юнлінь із повіту Гунхе розповів, що вранці достатньо випустити овець із загону, а ввечері вони самостійно повертаються. За його оцінкою, новий спосіб випасу помітно збільшив його заробіток.

Випас серед сонячних панелей

Державні медіа Китаю в липні повідомили, що 6 330 домогосподарств у п’яти селищах скористалися 56 ділянками для випасу в Хайнань-Тибетській автономній префектурі, до якої входить Гунхе. Водночас вони не уточнили, скільки господарств отримали доступ до випасу.

Комплекс, де випасає худобу Лі, займає понад 60 тисяч гектарів. Представник проєкту державної корпорації State Power Investment Corporation Цао Цзюнь заявив, що вівці допомагають зменшити витрати на скошування трави. Електроенергію з об’єкта передають до різних регіонів Китаю, зокрема до Пекіна та Шанхая.

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Застереження дослідників

Дослідники зазначають, що розвиток сонячної енергетики на Цинхай-Тибетському плато не всі сприймають позитивно. Регіон, де кочові громади випасали худобу протягом тисячоліть, має майже половину потенціалу сонячної енергетики Китаю, за оцінкою одного з досліджень.

Дослідник Інституту тибетської політики в індійському Дхарамсалі Цеванг Дордже вважає, що пасовища поблизу панелей не забезпечують належних умов для кочівників і пастухів. Інша дослідниця, яка вивчає природоохоронну політику та енергетичну інфраструктуру регіону, заявила, що такі об’єкти ділять відкриті пасовища на окремі ділянки та ускладнюють нагляд за худобою.

Водночас 43-річний пастух Вень Юйцзюнь повідомив, що нині може майже самостійно доглядати за отарою із 700–800 тварин, а його річний дохід, за власною оцінкою, зріс у вісім разів.

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