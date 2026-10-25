Спікер парламенту Ірану закликав скоротити споживання газу на 10% — Asharq Al-Awsat

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф закликав населення скоротити споживання газу щонайменше на 10% перед зимовим сезоном. Іранська влада очікує дефіциту газу в холодний період, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заклик до загальнонаціональної економії

У відеозверненні, поширеному іранськими медіа, Галібаф заявив, що для проходження зими потрібні спільні зусилля в масштабах країни. За його словами, люди, які заощаджуватимуть газ незалежно від обсягу економії, одразу отримуватимуть відповідні кошти на банківські рахунки.

Узимку температура в Ірані, особливо на півночі країни, часто опускається нижче нуля. Природний газ необхідний для роботи систем опалення, водночас Іран, який є великим виробником газу, протягом тривалого часу стикається з його нестачею.

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Очікуваний дефіцит

На початку жовтня перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф заявив, що в холодний сезон країна може зіткнутися зі щоденним дефіцитом газу від 100 млн до 250 млн кубометрів. За даними державного агентства IRNA, він пов'язав це з пошкодженнями інфраструктури під час війни зі США та Ізраїлем.

Тегеран заявляв, що в період найбільш інтенсивних бойових дій, які тривали майже 40 днів, були уражені ключові об'єкти інфраструктури, зокрема газопереробні заводи. Ареф висловив сподівання відновити постачання близько 100 млн кубометрів газу до початку зими.

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