США й Угорщина підписали два меморандуми про енергетику та безпеку — Anadolu Agency

У Вашингтоні держсекретар США Марко Рубіо та міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан підписали два меморандуми про взаєморозуміння — щодо енергетичної інфраструктури та співпраці правоохоронних органів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Енергетична інфраструктура

Перший меморандум стосується ініціативи Trump Peace Pipelines. За словами Рубіо, вона має допомогти забезпечити енергетичні потреби Центральної Європи завдяки американським енергоресурсам. Він також назвав документ свідченням посилення економічної співпраці між США та Угорщиною.

Орбан заявила, що угода передбачає розвиток енергетичної інфраструктури Центральної та Східної Європи в нафтогазовій сфері, а також створення можливостей для диверсифікації та альтернативних джерел постачання. За її словами, угорський уряд прагне гарантувати споживачам, промисловості й економіці передбачуване, стабільне та доступне енергопостачання.

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Співпраця правоохоронців

Другий меморандум передбачає обмін інформацією для протидії тому, що Рубіо назвав відродженням ультралівої терористичної діяльності. Він заявив, що сторони співпрацюватимуть у відстеженні транскордонних мереж і притягненні причетних до відповідальності.

Як повідомив Державний департамент США, Рубіо та Орбан також обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки та багатосторонні пріоритети.

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