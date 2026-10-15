США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту — Jerusalem Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції щодо суден так званого тіньового флоту, аби знизити рекордно високі ставки фрахту для перевезення нафти й нафтопродуктів. Йдеться про танкери, які перевозили вантажі з Російської Федерації — держави-агресора, Ірану та Венесуели, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на американського посадовця.

Перевезення несанкційної нафти

За словами співрозмовника видання, у Вашингтоні обговорюють варіант, за якого раніше підсанкційні судна могли б перевозити нафту й нафтопродукти, не охоплені санкціями США. Це не стосувалося б російської та іранської нафти, щодо яких діють обмежувальні заходи.

Мета потенційного рішення — збільшити обсяги поставок сирої нафти й нафтопродуктів із регіону Перської затоки. Компаніям, які захочуть використовувати такі танкери, доведеться звертатися до Міністерства фінансів США по дозвіл, зазначив посадовець.

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Високі ставки фрахту

За даними дослідницької групи Energy Aspects, міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді сказав, що адміністрація обговорює послаблення обмежень для тіньового флоту через рекордні ставки фрахту. Аналітики зазначили, що високі витрати на перевезення обмежують попит на американську нафту.

Ставки фрахту танкерів зросли на тлі воєн в Ірані та російської агресії проти України. Це також спонукало азійські нафтопереробні заводи шукати альтернативні поставки з Близького Сходу та Латинської Америки.

Energy Aspects вважає, що послаблення санкцій навряд чи суттєво знизить ставки фрахту, оскільки більшість танкерів, підсанкційних через зв’язки з Росією або Венесуелою, продовжували працювати протягом останніх трьох місяців. Водночас рішення могло б дати змогу залучити невелику кількість додаткових суден для рейсів через Ормузьку протоку між Іраном та Оманом. Джерела в морській галузі також зазначили, що страхові компанії все одно будуть зобов’язані дотримуватися правил Європейського Союзу та Великої Британії.

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